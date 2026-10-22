21 Ekim Özbek Dili Günü’nde duyurulan karar, ülkede uzun yıllardır süren alfabe tartışmalarına da son noktayı koymuş oldu.

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Saida Mirziyoyeva, alınan kararın tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Yıllardır süren ve sonu gelmeyen tartışmaların nihayete erdiğini belirten Mirziyoyeva, Özbek dilinin geleceği ve dijital dünyadaki varlığı açısından çok önemli bir hatanın düzeltildiğini ifade etti.

TÜRK DÜNYASI'NA UYUMLU OLACAK

Ülkede uzun süredir devam eden Kiril ve Latin harflerinin bir arada kullanıldığı çift alfabeli düzen, yapılan reformla birlikte Türk dillerinin yazı sistemlerine tam uyumlu hale getirildi.

Kararla birlikte eski 26 harf ve harf birleşimlerinden oluşan yapı feshedilerek; 28 harf ve bir kesme işaretinden oluşan yeni alfabe sistemine geçildi. Düzenlemenin Özbekçenin dijital ortamlarda kullanımını ve öğrenimini önemli ölçüde kolaylaştırması hedefleniyor.

GEÇİŞ 33 YIL SÜRECEK

Bağımsızlığın ardından ilk kez 1993 yılında gündeme gelen ve tam 33 yıl sonra nihai onayını alan alfabe değişikliği aşamalı olarak hayata geçirilecek. Eğitim materyalleri, tabela ve yönlendirme levhaları kullanım ömürleri doldukça yeni alfabeyle yenilenecek. Öte yandan resmi belgeler ile ulusal para birimindeki mevcut düzenlemelerin korunacağı açıklandı.