Bir zamanlar nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Aldabra dev kaplumbağalarının (Aldabrachelys gigantea) Seyşeller’deki popülasyonu başarılı bir şekilde iyileşerek istikrarlı bir seviyeye ulaştı. Seyşeller Adaları Vakfı (SIF) ve Exeter Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, Aldabra atolündeki kaplumbağa sayısının yaklaşık 180 bin olduğunu ortaya koydu.

Ecology and Evolution dergisinde yayımlanan araştırma, SIF personelinin 2018–2022 yılları arasında topladığı beş yıllık verilerin analizine dayanıyor. Çalışmada sunulan yaklaşık 183 bin yetişkin ve genç bireylik tahmin, bu tür için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sayı oldu. Bu veri, 1990'ların sonundan bu yana tüm atolü kapsayan ilk ayrıntılı nüfus değerlendirmesi niteliğini taşıyor.

SAYIM YÖNTEMİ VE SONUÇLAR

Araştırmacılar, bitki örtüsünün yoğun olduğu alanlarda görünmeyen hayvanları hesaba katmak amacıyla 'Bayesçi hiyerarşik mesafe örneklemesi' yöntemini kullandı. Bu modelleme sayesinde, önceki yıllarda yapılan ve tahmini 100 bin olarak açıklanan sayımların eksik tespitler nedeniyle gerçek rakamın altında kalmış olabileceği belirtildi.

Çalışma verilerine göre kaplumbağa yoğunluğunun en yüksek olduğu alanlar 'kaplumbağa çimeni' olarak bilinen çayırlıklar, açık alanlar ve çalı formundaki bitki örtüleri oldu.

TARİHSEL İYİLEŞME VE MEVCUT RİSKLER

19. yüzyılda aşırı avlanma nedeniyle sayısı 1000’in altına düşen türe ait popülasyon; Aldabra’nın 1981’de kesin koruma alanı ilan edilmesi ve 1982’de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmasıyla artış gösterdi. Güncel kaplumbağa sayısı, Seyşeller'in toplam insan nüfusunu geride bıraktı.

Bilim insanları, elde edilen sonucun bir nihai durum değil, gelecek izlemeler için temel bir referans noktası olduğunu bildirdi. İklim değişikliğine bağlı kuraklık riskleri, yükselen deniz seviyesi, yumurta ve yavruları avlayan yabanileşmiş kedi ve siyah sıçan gibi istilacı türlerin popülasyon üzerindeki baskısının sürdüğü kaydedildi.