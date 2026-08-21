Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan son veriler, ülkenin resmi altın rezervlerinde dikkat çekici bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Yıl başından bu yana yaklaşık 1,6 milyon ons azalan altın stokları, 31 Temmuz itibarıyla 73,2 milyon ons seviyesine geriledi.

Yılın başında 74,8 milyon ons seviyesinde bulunan rezervlerde kaydedilen bu yüzde 2,1'lik erime, ülkedeki toplam altın miktarının Ocak 2020'den bu yana kaydedilen en düşük noktaya inmesine yol açtı.

Altın rezervlerindeki bu düşüş, Rusya'nın makroekonomik dengelerinde ve kamu maliyesinde yaşanan sıkıntıların derinleştiği bir döneme denk geliyor. Rusya Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı bütçe uygulama sonuçlarına göre, ülkede federal bütçe açığı ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,3 oranında belirgin bir artış gösterdi. Bu artışla birlikte bütçe açığı 6,5 trilyon rubleye (yaklaşık 79 milyar dolar) ulaştı.

Özellikle savunma sanayisine ve askeri harcamalara ayrılan ödeneklerin etkisiyle kamu giderlerinde son yıllarda yaşanan hızlı yükseliş, bütçe üzerindeki baskıyı artırıyor. Ekonomi analistleri ve piyasa uzmanları, bütçe dengesini sağlamakta zorlanan Moskova yönetiminin, tırmanan bütçe açığını finanse etmek ve likidite ihtiyacını karşılamak amacıyla altın rezervlerinin bir kısmını piyasada bozdurmuş olabileceğini değerlendiriyor.