Libya, petrol üretimini önemli ölçüde artıran ülkeler arasındaki yerini sağlamlaştırarak 2013 yılından bu yana en yüksek üretim seviyesine ulaştı. Ülkede günlük ham petrol ve doğal gaz kondensantı üretiminin yaklaşık 1,49 milyon varile yükseldiği bildirildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mesud Süleyman, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu tarihi başarıyı duyurmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Süleyman, bu rekor seviyeye NOC bünyesinde, sahalarda ve limanlarda görev yapan iş gücünün özverili çalışmaları sayesinde ulaşıldığını vurguladı. Mevcut üretim miktarıyla birlikte ülkenin günlük 1,5 milyon varil olan stratejik hedefine de oldukça yaklaştığı kaydedildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kesintisi uygulamalarından muaf tutulan Libya, bütçe gelirlerinin yaklaşık yüzde 90'ını petrol sektöründen elde ediyor. Son artışla birlikte ülkenin ekonomik sürdürülebilirliğine önemli bir katkı sağlanması bekleniyor.