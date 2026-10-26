İngiltere'de iş çıkışı saatlerinin bir gecede zifiri karanlığa gömülmesiyle karşıdan gelen araçların göz alan yeni nesil LED farları dayanılmaz bir boyuta ulaştı; sürücülerin yüzde 83'ü kış karanlığında direksiyon başında olmaktan derin endişe duyduğunu bildirdi.

Yapılan geniş çaplı araştırmaya göre halkın yüzde 76'sı farların yarattığı geçici körlük sorununun her yıl daha da kötüleştiğini belirtirken, sürücülerin yarısı parlak beyaz ışıklar yüzünden ne yol çizgilerini ne de diğer araçları seçebildiğini vurguladı.

Akşam trafiğinin aniden karanlığa teslim olması günlük hayatı da kilitledi; sürücülerin beşte biri saat değişikliğinin ardından akşamları daha az araç kullanacağını söylerken, yüzde 3'lük bir kesim gece trafiğine çıkmayı tamamen bıraktı.

Oluşan panik havası nedeniyle akşam saatlerindeki doktor randevularını iptal eden ve sevdikleriyle görüşmeyi kesip yalnızlaştığını belirtenlerin sayısı katlandı.

MODERN FARLAR FELAKETE ZEMİN HAZITLIYOR

Kraliyet Otomobil Kulübü (RAC) yetkilileri, sürücülerin güvenliği için tasarlanan modern farların karşıdan gelenleri anlık kör ederek tam tersi bir felakete zemin hazırladığını açıkladı.

Uzmanlar krizin ana kaynağının, eski araçlardaki sarı ve yumuşak halojen ampullerin yerini alan son derece parlak, delici beyaz LED teknolojisi olduğunu belirtiyor. Buna ek olarak son yıllarda yükselen SUV ve cip modası yüzünden farların binek araç sürücülerinin doğrudan göz hizasına denk gelmesi kör edici etkiyi zirveye taşıyor.

BAKANLIK UYARI YAYINLADI

Kış saati geçişiyle patlak veren kriz üzerine İngiltere Ulaştırma Bakanlığı acil koduyla yeni bir trafik rehberi yayımlayarak sürücüleri uyardı. Yayaları, bisikletlileri ve karşıdan gelen araçları rahatsız edecek ya da kör edecek biçimde ışık kullanımının kural ihlali sayıldığını hatırlatan bakanlık; otomatik uzun far sistemlerinin kontrol edilmesini ve karşıdan araç belirdiği anda farların manuel de olsa kısaya alınması gerektiğini vurguladı.