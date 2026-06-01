ABD ordusu, yüksek yoğunluklu çatışma ve uzun süreli bombardıman risklerine karşı tarihinin en büyük hava savunma yatırımlarından birine imza atmaya hazırlanıyor. 2027 Mali Yılı bütçe planlaması kapsamında, toplam 12,2 milyar dolarlık devasa bir ödenekle 2 bin 798 adet Patriot PAC-3 MSE füze önleme füzesi tedarik edilmesi talep edildi.

Onaylanması halinde ordu stoklarını ve üretici firmanın üretim kapasitesini benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştıracak olan bu satın alma girişimi, Pentagon'un gelecekteki savaş stratejilerinde köklü bir değişime gittiğini gösteriyor.

STOKLARI DOLDURACAKLAR

Başkanlık Bütçe Özeti verilerine göre, talep edilen milyarlık bütçenin 1,3 milyar doları isteğe bağlı fonlardan, geri kalan 10,9 milyar doları ise zorunlu ödeneklerden karşılanacak.

ABD'nin hava savunması, uzun menzilli hassas atış sistemleri, İHA savarlar ve yeni nesil komuta kontrol ağlarını kapsayan geniş askeri modernizasyon paketinin en kritik parçası olan bu hamle, savunma kapasitesinin artık en az saldırı gücü kadar hayati kabul edildiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

İzole tehditler yerine büyük çaplı ve sürekli füze saldırılarına hazırlanan ABD Ordusu, bu dev alımla mühimmat depolarını güvence altına almayı hedefliyor.

ÖNCEKİ YILA GÖRE SEKİZ KAT ARTIŞ

Söz konusu tedrik planının büyüklüğü, geçmiş yılların bütçeleriyle karşılaştırıldığında çok daha net anlaşılıyor. 2026 mali yılında yalnızca 357 adet PAC-3 MSE füzesi için finansman ayıran Pentagon, 2027 planlamasında bu miktarı yaklaşık sekiz kat artırarak askeri ezberleri bozdu.