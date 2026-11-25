İsveç ile Finlandiya arasında yer alan ve yalnızca 3,3 hektar büyüklüğündeki ıssız Märket Kayalığı'nın tam ortasından geçen sınır çizgisi, Finlandiya'nın adanın İsveç tarafında yanlışlıkla bir deniz feneri inşa etmesiyle tartışma yarattı. İki ülke 1985 yılında imzaladıkları anlaşmayla yüzölçümü ve kıyı şeridi uzunlukları milimetrik olarak eşit kalacak şekilde S harfi biçiminde yeni bir sınır çizerek feneri Finlandiya topraklarına dahil etti.

YANLIŞLIKLA KARŞI TARAFIN TOPRAĞINA İNŞA EDİLDİ

Baltık Denizi’nde bulunan ve fırtınalarla dalgaların sürekli dövdüğü Märket Kayalığı, 1809’dan beri İsveç ve Finlandiya (o dönem Rus İmparatorluğu’na bağlı) arasında sınır olarak kullanılıyordu. Bölgedeki deniz kazalarını önlemek amacıyla 1885 yılında Finlandiyalılar tarafından adaya bir deniz feneri inşa edildi. Ancak o dönemde adanın hassas sınırları tam olarak haritalandırılmadığı için, fenerin aslında İsveç egemenliğindeki batı yarısında yükseldiği sonradan anlaşıldı.

ADANIN YÜZÖLÇÜMÜNÜ DEĞİŞTİRMEDEN ÇÖZÜM ARANDI

Uzun yıllar boyunca iki devlet arasında bir egemenlik ve toprak tartışmasına neden olan bu durum, 1980’lere gelindiğinde diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmak istendi. İki ülke de adadaki toplam toprak payının ve kıyı şeridi uzunluklarının milimetrik olarak tamamen eşit kalması gerektiği konusunda uzlaştı. Herhangi bir tarafın toprak kaybetmesini önleyecek, adil ve yaratıcı bir sınır değişimi planlandı.

YENİ SINIR "S" HARFİ ŞEKLİNDE ÇİZİLDİ

1985 yılında imzalanan özel bir anlaşma ile sınır çizgisi tamamen yeniden tasarlandı. Adanın ortasından düz bir çizgi olarak geçen eski sınır yerine, deniz fenerini çevreleyen karmaşık bir "S" harfi şeklinde (zizg-zag) yeni bir hat oluşturuldu. Bu yeni düzenleme sayesinde, fenerin bulunduğu alan Finlandiya’ya bırakılırken, karşılığında aynı büyüklükte başka bir arazi parçası İsveç’e verilerek denge korundu.

BU SINIR HER 25 YILDA BİR YENİDEN KONTROL EDİLİYOR

Deniz seviyesindeki ve buzulların hareketindeki değişiklikler nedeniyle kayalığın şekli zamanla değişebildiği için, iki ülkenin ortak heyetleri her 25 yılda bir adaya giderek sınır taşlarını ve ölçümleri kontrol ediyor. S harfi biçimindeki bu karmaşık sınır, doğa koşullarına rağmen iki ülkenin barışçıl ve adil uzlaşı becerisinin küresel bir simgesi olarak varlığını koruyor.