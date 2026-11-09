Timor Adası'nın batısında yer alan Oecusse bölgesi, Doğu Timor'a bağlı olmasına rağmen kara sınırlarının tamamıyla Endonezya toprakları içinde kalıyor. Kuzeyinde sadece Savu Denizi'ne çıkışı bulunan bu özel idari bölge, bağlı olduğu ana ülkesiyle hiçbir fiziki kara bağlantısı kuramıyor.

DÖRT BİR YANI ENDONEZYA İLE ÇEVRİLİ

Doğu Timor'un tek Özel İdari Bölgesi statüsünü taşıyan Oecusse-Ambeno, güney, doğu ve batı yönlerinden tamamen Endonezya'ya bağlı Batı Timor bölgesiyle kuşatılmış durumda bulunuyor. Yarı-eksklav statüsündeki bu toprak parçası, siyasi ve coğrafi sınırların tamamen ayrıştığı bir yapı sergiliyor.

BÖLGENİN MERKEZİ NERESİ?

İzole edilmiş bu toprak parçasının idari yönetimi ve ana yerleşimi Pante Macassar kasabası üzerinden yürütülüyor. Eski resmi adıyla Vila Taveiro olarak kayıtlara geçen bu sahil yerleşimi, bölgenin Savu Denizi üzerinden dışa açılan tek kapısı konumunda bulunuyor.

Oecusse coğrafyası, 1515 yılında Portekizli tüccarların Timor Adası'na ilk ayak bastığı ve kalıcı yerleşim kurduğu nokta olarak tarihi kayıtlarda yer alıyor. Stratejik konumu nedeniyle bölge, 1702 ile 1767 yılları arasında Portekiz Timorunun resmi başkenti olarak merkez görevi üstlenmesiyle biliniyor.