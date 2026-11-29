İngiltere'de yaşanan kesinti nedeniyle devlet emekliliği, genel sosyal yardımlar ve engelli ödemelerinin yönetildiği internet portallarına hâlâ giriş yapılamıyor ve milyonlarca vatandaş çevrimiçi hizmetlere erişemiyor.

Bakanlık sözcüsü, uzman ekiplerin Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ve Hükümet Siber Koordinasyon Merkezi ile koordineli bir şekilde saldırının kaynağını araştırdığını açıkladı.

Kriz senaryolarına hazırlıklı olduklarını ve acil durum planlarını derhal devreye soktuklarını belirten yetkili, şu ana kadar vatandaşların kişisel verilerinin çalındığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını vurguladı.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN SÖZ VERDİLER

Ayrıca, sistemlerin kapalı olmasına rağmen emekli maaşlarının ve sosyal yardım ödemelerinin aksamadan, normal takviminde yatırılmaya devam edeceği güvencesi verildi.

Bakanlık, bu süreci fırsat bilerek vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı da uyardı ve kurumun hiçbir zaman kısa mesaj veya e-posta yoluyla kişisel ya da finansal bilgi istemediğini hatırlattı.

MUHALEFET TEPKİ GÖSTERDİ

Saldırı, İngiltere siyasetinde de sert tartışmalara yol açtı. Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlikten Sorumlu Gölge Bakanı Helen Whately, durumu "son derece endişe verici" olarak nitelendirerek İşçi Partisi hükümetini eleştirdi.

Siber güvenliğin ulusal güvenlik açısından hayati önem taşıdığını savunan Whately, hükümetin giderek artan bu tehditlere karşı savunma sistemlerini yeterince finanse edemediğini ve dijital altyapıyı dayanıklı hale getiremediğini öne sürdü.

Başbakanlık Ofisi (Downing Street) ise diğer devlet kurumlarının saldırıdan etkilendiğine dair bir bulguya rastlanmadığını duyurdu.