Yunanistan’ın Lefkada kentinde yaşayan FİAT ve Alfa Romeo otomobil şirketlerinin Yunanistan temsilcisi Kostas ve Daphne Kemos’un 30 yaşındaki Stefanos Kemos 3 gün sonra evlilik hazırlığı yapıyordu.

NİŞANLISININ ÖNÜNDE ÖLDÜ

Nişanlısı ve bir grup arkadaşları ile birlikte “Bekarlığa veda partisi” düzenlemek üzere Lefkada yakınlarındaki Katishma plajındaki bir otele giden Stefanos Kemos bir süre eğlendikten sonra deniz girmek için sahile gitti.

Şiddetli rüzgarlı ve dalgalı havada denize girmemesi için arkadaşlarının uyarılarını ciddiye almayan Kemos yüzerken kayboldu. Bir süre sonra arkadaşlarının denize atlayarak bulduğu Kemos baygın vaziyette karaya çıkarıldı.

ÜLKE ŞOKTA

Ambulans ile Lefkada Hastanesi’ne kaldırılan genç iş insanı kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kemos’un düğünden üç gün önce düzenlenen bekarlığa veda partisinde boğularak yaşamını yitirmesi ülkeyi üzüntüye boğdu.