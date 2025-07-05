Silahlı Kişiler Tarafından Gözaltına Alınır Gibi Kaçırıldı

Singano’nun avukatı Sergio Matsimhe, 2 Temmuz günü yaşanan kaçırma olayıyla ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Olayın Sofala eyaletinin başkenti Beira’da gerçekleştiğini belirten Matsimhe, görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak muhalefet liderinin silahlı kişilerce yolu kesilerek plakası tespit edilen bir araca zorla bindirildiğini aktardı.

Gözler Renamo’ya Çevrildi

Yerel basında yer alan iddialara göre, kaçırma olayına karışan kişilerin bazılarının ana muhalefet partisi Mozambik Ulusal Direnişi (Renamo) ile bağlantılı olabileceği ileri sürüldü. Ancak söz konusu iddialara ilişkin ne Renamo kanadından ne de güvenlik yetkililerinden resmi bir açıklama geldi.

Geçmişte Gözaltına Alınmıştı

Vitano Singano, Kasım 2024’te “devlete karşı komplo kurmak” suçlamasıyla gözaltına alınmış ve yaklaşık altı ay tutuklu kaldıktan sonra, Mayıs 2025’te serbest bırakılmıştı. Bu olay, hem ülkede hem de uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Mozambik Kamuoyu Endişeli

Kaçırılma olayının yankıları sürerken, Mozambik halkı ve uluslararası gözlemciler gelişmeleri yakından takip ediyor. Demokratik bir ülkede muhalefet liderinin bu şekilde ortadan kaybolması, ülkede siyasi tansiyonun yeniden yükseleceğine işaret ediyor.