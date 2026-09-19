Çin Bilimler Akademisi Zooloji Enstitüsü tarafından yürütülen ve Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, doğal yaşam alanı kaybı, avlanma ve iklim değişikliği nedeniyle 20. yüzyılın başlarında Çin'deki vahşi doğadan silinen Milu geyikleri (Elaphurus davidianus), sel felaketi sonrası doğal yaşam alanlarına dönerek popülasyonlarını artırdı. Çin'de 1985 yılında İngiltere'den getirilen hayvanlarla başlayan koruma çalışmaları kapsamında, 1991 yılında Yangtze Nehri üzerinde Hubei Shishou Milu Milli Doğa Koruma Alanı oluşturuldu. 1993-1994 yılları arasında bölgeye toplam 64 geyik nakledildi. SAYILARI 500'Ü AŞTI Mayıs 1998'de meydana gelen şiddetli sel sırasında yükselen su seviyesi nedeniyle 36 geyik koruma alanından kaçarak Yangtze Nehri'ni yüzerek geçti. Araştırmacılar, sulak alanlara dağılan hayvanların geri getirilemediğini ve bu alanlarda doğal gelişim sürecinin başladığını kaydetti. Geyiklerin besin ve barınak sağlayan geçiş noktalarını kullanarak yayılması sonucu, vahşi doğadaki Milu geyiği sayısı yavrularıyla birlikte 2009 yılı sonunda 500'ü aştı. Şubat-Mart 2010 tarihlerinde yaşanan hastalık salgını nedeniyle nüfusta azalma meydana gelse de 2012 yılı sonu itibarıyla Dongting Gölü çevresindeki izole gruplarda yaklaşık 300 vahşi geyiğin yaşadığı tespit edildi.

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