Küba Ulusal Elektrik Birliği (UNE), ülke genelinde yaşanan geniş çaplı kesintinin ardından Ulusal Elektrik Sistemi’nin tamamen devre dışı kaldığını bildirdi. Kurumdan yapılan açıklamada, krizin kesin nedeninin tespiti için kapsamlı bir inceleme başlatıldığı ve şebekenin kademeli olarak yeniden devreye alınması amacıyla acil durum protokollerinin yürürlüğe konulduğu ifade edildi.

Çalışmaların seyrine ilişkin kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceği duyurulurken, elektrik tedarikinin ne zaman tamamen sağlanacağına dair henüz kesin bir takvim paylaşılmadı.

KRİZİN BAŞINDA ABD GELİYOR

Uzun süredir üretim altyapısındaki yetersizlikler ve ağır yakıt sıkıntısıyla mücadele eden ada ülkesinde yaşanan bu çöküşün ardında, ABD’nin Küba’ya yönelik uyguladığı sert ekonomik yaptırımlar ile petrol tedarik hattını hedef alan politikalarının belirleyici rol oynadığı vurgulanıyor.

ABD yönetiminin Küba’ya petrol sevkiyatı yapan ülkelere dönük cezai gümrük vergisi tehditleri, adanın yakıt temin etme kapasitesini ciddi şekilde daraltırken; santrallerin yenilenmesi için gerekli finansman ve yedek parça erişimini de imkansız hale getiriyor.

Derinleşen yakıt krizi yalnızca elektrik üretimini aksatmakla kalmayıp, ülkedeki genel üretim faaliyetleri ile temel kamu hizmetlerini de durma noktasına getiriyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ TESİSLERİNİ DEVREYE SOKMAYA ÇALIŞIYORLAR

Süreklilik kazanan enerji krizine karşı çözüm arayışını sürdüren Havana yönetimi, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak adına yeni fotovoltaik güneş enerjisi tesislerini devreye sokmaya çalışıyor.

Ancak dizel ve benzin tedarikinde yaşanan kısıtlamalar, bu yenilenebilir enerji projelerinin de istenen hızda ilerlemesine engel oluyor. Ulusal Elektrik Birliği, zorlu koşullara rağmen elektrik şebekesini ayağa kaldırma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü yineledi.