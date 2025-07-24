Çin'de gerçekleşen bu infaz kararı Çin'de bir sanatçının ölüm cezasına çarptırıldığı ilk örnek olarak kayda geçti.
Soruşturma belgelerine göre Zhang Yiyang adındaki şarkıcı 2021'de genç bir kızla ilişkiye başladı. Bir zaman sonra kız arkadaşı ayrılmak isteyince saplantılı Zhang'ın vahşi planı devreye girdi. Sık sık intihar tehdidinde bulunan Zhang, 26 Şubat 2022’de, kız arkadaşını ormanlık bir alana götürerek bıçakla boğazını kesti.
Delilleri yok edip cinayet aletini baraja atan katil intihar girişimindeyken yakalandı.
Yargı sürecinde “kasten adam öldürme” suçundan idama ve ömür boyu siyasi haklardan men cezasına çarptırılan Zhang’ın temyiz başvurusu reddedildi. Mahkeme, Zhang’ın davranışlarını “acımasız ve toplumu derinden sarsan” eylemler olarak tanımladı.