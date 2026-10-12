Dünyada aynı türden yalnızca dört örneği daha önce bilinen sikke, binlerce paranın tek tek incelenmesi sırasında fark edildi. Keşif, Viking döneminin önemli hükümdarlarından birine ait nadir tarihi kanıtlar arasına girdi.

5 BİN 500 SİKKE ARASINDA FARK EDİLDİ

Norveç'in Innlandet bölgesindeki Rena kasabasında, 10 Nisan 2026'da metal dedektörü kullanan Vegard Sørlie ve Rune Sætre tarafından büyük bir Viking hazinesi bulunmuştu. Mørstad hazinesi olarak adlandırılan koleksiyon, yaklaşık 5 bin 500 sikkeyle ülkede bugüne kadar keşfedilen en büyük Viking dönemi para hazinesi oldu.

Hazinenin müzeye taşınmasının ardından sikkelerin temizlenmesi, belgelenmesi ve sınıflandırılması için ayrıntılı bir çalışma başlatıldı. Kültür Tarihi Müzesi'nde görevli arkeolog Anne Skogsfjord, bu çalışmalar sırasında diğerlerinden farklı bir sikke fark etti.

Başlangıçta İngiltere Kralı II. Æthelred dönemine ait olduğu düşünülen gümüş paranın üzerindeki yazı dikkat çekti. Yapılan incelemede, sikkede Norveç Kralı Olaf Haraldsson'un adının bulunduğu belirlendi.

Yaklaşık 1024-1028 yılları arasında basıldığı değerlendirilen sikkenin bir yüzünde sivri miğfer takan kralın portresi, diğer yüzünde ise haç ve Hristiyanlıkla bağlantılı bir ifade bulunuyor.

Bugüne kadar Olaf Haraldsson adına basılmış 20'den az sikkenin günümüze ulaştığı biliniyor. Yeni tespit edilen parayla aynı tasarıma sahip ise daha önce yalnızca dört örnek bulunmuştu.

KRALIN ELİNDEN GEÇMİŞ OLABİLİR

Sikke uzmanı Profesör Svein H. Gullbekk, Olaf Haraldsson'la doğrudan ilişkilendirilebilen tarihi eserlerin son derece sınırlı olduğunu belirtti. Gullbekk, kralın adına basılan paraların tasarımında etkili olduğunu ve bu tür sikkeleri bizzat eline almış olabileceğini ifade etti.

Paranın her iki yüzünde bulunan küçük bıçak izleri de araştırmacıların dikkatini çekti. Uzmanlara göre bu izler, geçmişte alışveriş sırasında gümüşün gerçekliğini ve saflığını kontrol etmek amacıyla oluşturuldu.

İncelemeler, sikkenin hazineye gömülmeden önce yaklaşık 20-25 yıl boyunca dolaşımda kalmış olabileceğini gösteriyor.

Öte yandan Mørstad hazinesindeki çalışmalar henüz tamamlanmadı. Müze uzmanları, devam eden incelemeler ve arazi araştırmaları sonucunda toplam sikke sayısının 6 bini aşabileceğini değerlendiriyor.

Nadir gümüş sikkenin, 20 Kasım'da Norveç'teki Tarih Müzesi'nde açılması planlanan sergide ziyaretçilerle buluşturulması bekleniyor.