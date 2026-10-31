Avrupa'nın refah seviyesi en yüksek ülkelerinden İsviçre, tarihinin en büyük iş gücü krizlerinden birini yaşıyor. Ülke genelinde baş gösteren usta eksikliği nedeniyle dev şantiyeler durma noktasına gelirken, sektör temsilcileri aranan iş gücünü bulabilmek için rotayı doğrudan yabancı çalışanlara çevirdi. Özellikle zorlu saha şartlarında tecrübeli ustalara kapılarını açan İsviçre'de, aylık kazancın Türk lirası karşılığı dudak uçuklattı.

GENÇLER YANAŞMIYOR, ŞANTİYELER BOŞ KALDI

İsviçre'de inşaat sektöründe ter döken kıdemli ustaların büyük bölümü emeklilik çağına geldi. Yeni nesil İsviçrelilerin yüksek fiziksel güç gerektiren işler yerine finans, teknoloji ve ilaç sanayisi gibi masa başı alanlara yönelmesi sahadaki dengeleri altüst etti. İşsizliğin yüzde 2 seviyelerine kadar indiği ülkede içeriden çalışan bulmak imkansız hale gelince, kentsel dönüşüm ve altyapı projelerinin aksamaması için dışarıdan transfer formülü devreye sokuldu.

20 BİNİ AŞKIN BOŞ KONTENJAN İÇİN KESENİN AĞZI AÇILDI

Yapılan son analizlerine göre İsviçre genelinde 20 binden fazla açık pozisyon bulunuyor. Listenin ilk sırasında ise tecrübeli duvar ustaları ve şantiye yöneticileri yer alıyor. Açığı kapatmakta çaresiz kalan inşaat şirketleri, aracı istihdam ajansları üzerinden yurt dışındaki deneyimli ustalara ulaşabilmek için rekor maaş teklifleri sunmaya başladı.

MESAİLERLE BİRLİKTE AYLIK 495 BİN LİRAYA ULAŞIYOR

İsviçre'de işe başlayacak vasıflı bir ustanın temel aylık geliri 5 bin ile 6 bin 500 İsviçre frangı arasında değişiyor. Ancak devam eden projelerdeki yoğun fazla mesailer, ikramiyeler ve sorumluluk primleri eklendiğinde bu rakam aylık 8 bin 900 euro seviyesine, yani yaklaşık 495 bin liraya kadar yükseliyor.

ÖZELLİKLE TÜRKİYE'DEN İSTİYORLAR

Haftalık 40,5 saatlik çalışma düzeni, iş kazası güvencesi ve sosyal haklarla desteklenen bu transfer atağı, Avrupa'da yeni bir çalışma fırsatının kapısını araladı. Açık pozisyonları doldurmak için şirketler giderek daha fazla yabancı işçiye, özellikle Portekiz, İtalya, İspanya, Almanya ve Türkiye gibi ülkelerden gelen işçilere yöneliyor. Deneyimli duvar ustaları ve şantiye personeli için başlatılan alım trafiğinin önümüzdeki dönemde daha da hızlanması bekleniyor.