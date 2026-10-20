Fransa'da yüksek yaşam maliyetine karşı düzenlenen gösterilerin şiddet ve yağma olaylarına dönüşmesinin ardından hükümet, sokaklardaki kontrolü yeniden sağlamak amacıyla yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

24 EKİM İÇİN GENİŞ ÇAPLI POLİS KONUŞLANDIRILACAK

Le Point'te yer alan habere göre Başbakan Sébastien Lecornu Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, 24 Ekim Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan gösteriler için “çok büyük” bir güvenlik gücünün görevlendirileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Laurent Nuñez'in valiliklere gerekli talimatları verdiğini belirten Başbakan, yeni gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahale kapasitesinin artırılacağını söyledi.

ÜÇ BAŞLIK ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

France 24'e göre İçişleri Bakanı Nuñez, yeni gösteriler öncesinde kamu düzenini korumaya yönelik üç temel başlık üzerinde çalışıldığını bildirdi.

İlk olarak, kamu düzenini bozma riski taşıyan ve önceden bildirilmemiş gösterilerin yasaklanması değerlendiriliyor. Nuñez, önceden bildirilmiş olsa bile organizatörlerin veya güvenlik ekiplerinin gösterinin kontrolden çıkmayacağına dair yeterli güvence sunmadığı etkinliklerin de yasaklanabileceğini ifade etti.

ASKERLER GÖREVLENDİRİLECEK

İkinci başlıkta ise askerlerin kullanılması bulunuyor. Nuñez, askerlerin özellikle sabit güvenlik noktalarında görevlendirileceğini, böylece polis ve jandarmanın kamu düzenini sağlama çalışmalarına daha fazla katılabileceğini açıkladı.

Üçüncü önlem kapsamında BRI ve GIGN özel müdahale birimlerinin yanı sıra helikopterler, Centaure araçları ve su üstü araçlarının da güvenlik çalışmalarına dahil edilmesi planlanıyor.

HÜKÜMET İLE LFI ARASINDA KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Güvenlik önlemlerinin tartışıldığı Ulusal Meclis oturumunda hükümet ile sol görüşlü La France Insoumise (LFI) arasında sert bir siyasi tartışma yaşandığı da belirtildi.

Mediapart'ta yayımlanan bir haberde, İçişleri Bakanlığı personeline LFI'yi 17 Ekim'deki olayların arkasında gösterecek şekilde çalışma talimatı verildiği öne sürüldü. Laurent Nuñez ise bu iddiayı reddetti.

LFI'nin ulusal koordinatörü Manuel Bompard, bölgesel istihbarat çalışmalarının partiyi hedef almak amacıyla yönlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu savundu. Bompard, söz konusu iddiaları yetkinin kötüye kullanılması olarak nitelendirirken partinin konuyu yargıya taşıma isteğini de dile getirdi.

ARALARINDA BAĞLANTI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Nuñez ise Parlamento'daki konuşmasında, istihbarat servislerinin siyasi partiler üzerinde çalışmadığını belirterek suçlamaları reddetti. İçişleri Bakanı, LFI'yi yaşanan olaylar konusunda sorumluluk taşımakla suçladı ve parti ile bazı küçük gruplar arasında bağlantı bulunduğunu ileri sürdü.