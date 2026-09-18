Çin'in teknoloji ve sanayi merkezlerinden Shenzhen kentinde, yaklaşık 2,55 milyon metreküp atık barındıran ve 110 metre yüksekliğe ulaşan eski Yulong katı atık depolama sahası kazılarak kaldırılıyor. Ülkenin en büyük çöp sahası kazı projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla bölge, modern bir sanayi ve yeşil yaşam alanına dönüştürülecek.

Sahada yürütülen operasyonlarda iş makineleri günlük yaklaşık 6 bin ton gömülü atığı çıkarıyor. Toplanan atıklar üstü kapatılıp bırakılmak yerine ayrıştırma işlemine tabi tutuluyor. Ayrıştırılan plastik ve kauçuk gibi yanıcı malzemeler, elektrik üretimi amacıyla yakma tesislerine ve enerji geri kazanım ünitelerine yönlendiriliyor.

YEŞİL VADİ İNŞA EDİLECEK

Luohu bölgesinde yer alan projenin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 300 bin metrekarelik alan yeniden kullanıma kazandırılacak. Temizlenen arazi üzerine dijital sanayi kümelenmesi ve ekolojik bir yeşil vadi inşa edilmesi planlanıyor.

Projeye ilişkin resmi makamlardan yapılan açıklamalarda, çalışmanın yalnızca geçmişten kalan çevre sorunlarını çözmeyi değil, aynı zamanda büyüyen şehirler için ihtiyaç duyulan alanları yeniden kazanmayı hedeflediği belirtildi.

BİRÇOK ÖRNEĞİ VAR

Çin genelinde şehirlerin büyümesiyle birlikte yerleşim alanlarının ortasında kalan eski çöp sahalarının dönüştürülmesi yaygınlaşıyor. Resmi verilere göre, Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Shenzhen gibi büyük şehirlerde evsel atıkların doğrudan depolama sahalarına dökülmesi uygulaması sona ererken, ülke genelindeki şehirlerin yüzde 80'inden fazlasında eski atık sahalarının ıslahı ve ekolojik parklara dönüştürülmesi süreçleri tamamlandı.