Ülkede +18 yetişkin içerik üretimi, dağıtımı ve bulundurulmasına verilen 7 yıla kadar hapis cezasını kaldırmayı öngören yasa tasarısı mecliste ilk turu geçti. Tasarının kabul edilmesi durumunda, OnlyFans gibi platformlar üzerinden gelir sağlayan binlerce içerik üreticisinin vergilendirilmesi ve devlet kasasına yılda yaklaşık 25 milyon dolar ek kaynak aktarılması planlanıyor.

Yetkililer, bu gelirin savaş bütçesi için devasa bir miktar olmasa da yaklaşık 30 bin insansız hava aracının (İHA) maliyetini karşılayabileceğine dikkat çekiyor.

2023 YILINDA 131 MİLYON DOLAR GELİR SAĞLANDI

Mevcut yasalardaki çelişkiler ise hem içerik üreticilerini hem de kolluk kuvvetlerini zor durumda bırakıyor. Vergi makamlarının verilerine göre yalnızca 2023 yılında yaklaşık 8 bin Ukraynalı OnlyFans üzerinden 131 milyon dolardan fazla gelir sağladı.

Ancak mevcut sistemde kazancını beyan edip vergisini ödeyen yayıncılar, suç işlediklerini kendi elleriyle devlete itiraf etmiş sayılarak polis baskınları ve para el koymalarıyla karşı karşıya kalıyor.

Hukukçular ve yasayı destekleyen milletvekilleri, savaş döneminde polisin ve yargının mağduru olmayan bu tür suçlarla vakit kaybetmek yerine ülke güvenliğine odaklanması gerektiğini belirterek reformun önemini vurguluyor.