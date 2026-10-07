Orta Doğu'da etkisini artıran sıcaklar ve yağışsız geçen kurak dönem, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) devlet düzeyinde ibadet hamlesine yöneltti. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zeyd el Nahyan, su kaynaklarının üzerindeki baskıyı hafifletmek ve kuraklığa son vermek amacıyla 9 Ekim Cuma günü ülke genelinde toplu yağmur duası yapılması talimatını verdi.

Yayınlanan çağrı kapsamında, BAE sınırları içerisindeki tüm camilerde cuma namazından 30 dakika önce cemaatle birlikte "İstiska" adı verilen özel yağmur namazı eda edilecek.

Yağışın geciktiği ve su sıkıntısının yaşandığı dönemlerde kılınan İstiska namazı, bölge kültüründe köklü bir İslami gelenek olarak öne çıkıyor. BAE liderliği tarafından halka yapılan çağrıda, cuma ibadeti öncesinde bir araya gelecek olan vatandaşların tövbe ve dualarla yeryüzüne bereket, merhamet ve bolluk getirecek yağmurlar dileyecekleri kaydedildi. Bölge yönetimi, kuraklığın baş gösterdiği benzer periyotlarda da düzenli olarak ülke genelinde toplu dua çağrılarında bulunuyor.