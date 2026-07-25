Ukrayna İçişleri Bakanlığı, sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerinde kapsamlı bir güncellemeye gidildiğini duyurdu. Yapılan düzenlemeyle birlikte daha önce uygulanan 30 yıllık ehliyet dönemi sona ererken, yeni belgelerin araç kategorisine bağlı olarak 5 veya 15 yıl süreyle verileceği açıklandı.

Moped, motosiklet, binek otomobil ve römorklu araçları kapsayan A1, A, B1, B ve BE kategorilerindeki ehliyetler 15 yıl geçerli olacak ve süre sonunda sürücüler yeniden kursa gitmeden veya sınava girmeden belgelerini yenileyebilecek.

Kamyon, otobüs, tramvay ve troleybüs gibi ticari ve ağır vasıtaları içeren C, D ve T kategorisindeki ehliyetlerin geçerlilik süresi ise sürücülerin sağlık durumu ile mesleki becerilerinin daha sık denetlenmesi amacıyla 5 yılla sınırlandırıldı.