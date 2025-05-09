İBB’ye yönelik operasyonlar ve gençlerin tutuklanması eleştirilirken, iktidar “adalet sarayı” yapmaya devam etti. 2025’in ilk üç ayında 9 ayrı adalet sarayı için sözleşme yapıldı. Hakkari Adliye Sarayı için en düşük teklif 475 milyon TL oldu. Balıkesir Burhaniye için 545 milyon TL’lik sözleşme imzalandı. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi binası ise 1 milyar 123 milyon TL’ye mal olacak. Malatya Bölge Adliyesi için 431 milyon TL ödenecek. 2025’in ilk dört ayında hazineden 3 milyar 668 milyon TL çıktı.

Son olarak Hatay Samandağ Adalet Sarayı için 2 Şubat 2025’te Adalet Bakanlığı kasasından 159 milyon 35 bin TL ödendi. Trabzon Of Adalet Binası yapım işi için de 24 Ocak 2025’te 174 milyon 847 bin TL’lik sözleşme yapıldı.

SARAY MÜTEAHHİTİ YAPIYOR

‘En pahalı adalet sarayı’ olacak Ankara Adalet Sarayı’nın maliyeti 29 milyar 772 milyon TL olacak. Adalet Sarayının ilk sözleşmesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın müteahhidi Rönesans Holding’e bağlı Rec Uluslararası İnşaat Şirketi ile 23 milyar 998 milyon TL’ye yapılmıştı. Ancak bir yıl içinde maliyet yaklaşık 6 milyar lira arttı.

3 ayda 9 adliye için imza atıldı

2025’in ilk üç ayında sözleşmesi imzalanan adalet binaları şöyle:

- Ankara Adalet Sarıy 29.7 milyar TL

- Balıkesir Burhaniye Adalet Binası: 545 milyon TL

- İzmir Aliağa Adalet Binası: 472 milyon 282 bin TL

- Osmaniye Düziçi Adalet Binası 144 milyon 444 bin TL

- Hatay Erzin Adalet Binası 143 milyon 400 bin TL

- Hatay Samandağ Adalet Binası: 159 milyon 35 bin TL

- Trabzon Of Adalet Binası: 174 milyon 847 bin TL

- Hakkari Adliye Binası 475 milyon TL

- Malatya Bölge Adliyesi 431 milyon TL