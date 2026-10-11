Sudan'ın başkenti Hartum'da yaklaşık üç aydır süren akaryakıt krizi, ekonomik gelişmelerle birlikte her geçen gün daha da derinleşiyor. Ülkede uzun süredir devam eden siyasi ve ekonomik istikrarsızlık, yerel para biriminin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesine yol açtı. "KURDAKİ DALGALANMA FİYATLARA YANSIDI" İthalata dayalı akaryakıt sektöründe maliyetler, para biriminin değer kaybıyla katlanarak arttı. Kurdaki bu önlenemeyen yükseliş doğrudan pompa fiyatlarına yansıyarak tüketiciye zam olarak ulaştı. Artan fiyatlar ve yakıt sıkıntısı, başkent sokaklarında günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Akaryakıt istasyonlarında ve dağıtım noktalarında kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu.

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