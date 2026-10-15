Malezya'da "Kara Köpek" lakabıyla tanınan ve yaklaşık 10 yıldır benzer tehlikeli ritüelleri gerçekleştiren 68 yaşındaki Taoist medyum Lim Ba, bu kez ölümcül gösterisinden sağ çıkamadı.

Olay, Güneydoğu Asya’da geleneksel olarak kutlanan Dokuz İmparator Tanrı Festivali törenleri esnasında meydana geldi. Ritüel gereği devasa bir metal tavanın (wok) üzerine kurulan ahşap platforma oturan Lim Ba, üstü çelik bir kapakla kapatılarak buhara maruz bırakıldı.

İbadetin inandırıcılığını artırmak için yanına mısır, çörek ve pirinç gibi gıdalar da konulan medyum, kapağın kapatılmasından sadece birkaç dakika sonra içeriden kontrolsüz şekilde vurmaya başladı.

KAPAK AÇILINCA FELAKETLE KARIŞILAŞTILAR

Babasının tencereye vurma ritmini yakından bilen ve gösteri sırasında yanında bulunan oğlu, bu kez gelen vuruşların bir terslik işareti olduğunu fark etti. Kalabalığın kapağın sallandığını görmesi üzerine çelik kapak hızla kaldırıldı ancak talihsiz adam baygın ve kasılmalar geçirir halde bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Lim Ba'nın, yüksek sıcaklığın etkisiyle kaza içinde kalp krizi geçirdiği ve vücudunda ikinci derece yanıklar oluştuğu belirlendi.

TÜM UYARILARA RİTÜELDEN VAZGEÇMEDİ

Ailesinin açıklamasına göre, bir yıl önce ağır bir kalp ameliyatı geçiren ve yüksek tansiyon tedavisi gören medyum, yakınlarının tüm ısrar ve uyarılarına rağmen gösteriyi yapmaktan vazgeçmedi.

Uzmanlar, ana akım Taoizm’de meditasyon ve nefes egzersizlerinin esas olduğunu, ancak Güneydoğu Asya’daki bazı Çin halk inançlarında kor üzerinde yürüme veya kendini buğulama gibi aşırı ritüellere rastlandığını belirtiyor. Yaşanan bu korkunç olay, bölgedeki tehlikeli Dini gösterilerin güvenilirliğini bir kez daha tartışmaya açtı.