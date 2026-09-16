Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, tırmanan şiddet ve çete savaşlarının önüne geçebilmek amacıyla 498 sayılı Yürütme Kararnamesi'ni imzalayarak ülkenin sekiz eyaleti ile üç kantonunda 60 günlük yeni bir olağanüstü hal ilan etti.

El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena ve Santo Domingo de los Tsáchilas eyaletleri ile belirlenen kantonları kapsayan karar doğrultusunda konut dokunulmazlığı ve yazışma gizliliği gibi anayasal güvenceler askıya alınırken, güvenlik güçlerine doğrudan baskın ve el koyma yetkisi tanındı.

Ayrıca El Oro, Guayas, Los Ríos ve Manabí eyaletlerinde 17-30 Eylül tarihleri arasında gece yarısından sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanması kararlaştırıldı.

YAKLAŞIK 1 AYDA 442 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hükümetin sert tedbirler almasında, ülkede kontrolsüz şekilde artan cinayet oranları ana etken oldu. Resmi raporlar, 16 Ağustos ile 10 Eylül tarihleri arasında sadece olağanüstü hal bölgesinde 442 kasıtlı cinayetin işlendiğini ve bu vakaların 187'sinin Guayas'ta gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Güvenlik birimlerinin tespitlerine göre Los Lobos, Los Choneros, Tiguerones, Águilas ve Fatales gibi silahlı organizasyonlar; uyuşturucu ve silah kaçakçılığından yasa dışı madenciliğe, gasp ve adam kaçırmaya kadar pek çok alanda bölgesel hakimiyet savaşı yürütüyor.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİ TERÖRİST İLAN ETTİLER

Devlet Başkanı Noboa’nın organize suç örgütlerini "terörist" ilan edip "iç silahlı çatışma" durumu başlattığı ülkede müdahaleler aralıksız sürüyor. Güvenlik güçlerinin bugüne kadar gerçekleştirdiği 317 binden fazla operasyonda 476 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ancak tüm bu adımlara rağmen güvenlik krizinin boyutu büyümeye devam ediyor. Nitekim 2025 yılında kaydedilen yaklaşık 9 bin 300 cinayet, Ekvador tarihinin en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçmişti.