İklim değişikliği ve ani hava olayları nedeniyle sel felaketlerinin arttığı Japonya’da, araç sahipleri ilginç bir korunma yöntemine başvurmaya başladı. Özellikle Chiba bölgesinde fırtına bulutlarının durağanlaşması sonucu yaşanan ve 10 binin üzerinde otomobilin kullanılamaz hale geldiği büyük su baskınının ardından, halk çareyi araçlarını dev koruyucu örtülerle paketlemekte buldu.

Piyasada SAM-CS adıyla satılan bu sistem, otomobillerin sel sularında batmasını engelleyip su üstünde yüzmesini sağlıyor. Yaklaşık 10 dakikada kurulan mekanizmada, araç önce özel bir alt örtünün üzerine park ediliyor, ardından üstüne serilen ikinci bir koruyucu katman vantuzlar ve kayışlarla sabitleniyor. Böylece araç hem su geçirmiyor hem de sürüklenerek çevreye zarar vermesi engelleniyor.

İKİ HAFTA İÇİNDE KAPIŞ KAPIŞ GİDİYOR

Orta boy bir otomobil için yaklaşık 560 dolar fiyata satılan bu kılıflara olan talep felaketin ardından patlama yaptı. Üretici firma Onoda Sangyo, daha önce ayda sadece birkaç sipariş alırken, son yaşanan selin ardından iki hafta içinde sipariş yağmuruna tutuldu.

İnternette bazı kullanıcıların ürünün çalışma mantığını tam anlamadan eleştirmesine rağmen, pert olan bir aracın maliyetiyle kıyaslandığında bu yöntemi mantıklı bir yatırım olarak gören Japon sürücülerin sayısı her geçen gün artıyor.