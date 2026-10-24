Dünya genelinde artan yaşam maliyetleri ve enflasyon baskısı hükümetleri yeni mali tedbirler almaya iterken, Fas yönetimi çalışanlar ve özellikle orta gelir grubu için tarihi nitelikte bir vergi reformu hazırlığına girişti.

Fas Ekonomi, Maliye ve Kamu Verimliliği Bakanı Fouzi Lekjaa, parlamentonun her iki kanadına sunduğu 2027 Yılı Maliye Yasası genel çerçevesi kapsamında, ücretlilerin doğrudan cebini rahatlatacak kapsamlı gelir vergisi düzenlemesini kamuoyuna duyurdu.

Açıklanan plana göre, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık net maaşı 10 bin dirhemin (yaklaşık 50 bin TL) altında kalan tüm çalışanlar gelir vergisinden tamamen muaf tutulacak.

DAR GELİRLİ HANELERİN SATIN ALMA GÜCÜNÜ KORUYACAKLAR

Hükümetin Meclis çatısı altında paylaştığı yol haritası, dar ve sabit gelirli hanelerin satın alma gücünü korumayı ve bozulan ekonomik dengeleri sosyal politikalarla yeniden tesis etmeyi hedefliyor.

Gelir vergisinin kademeli olarak revize edilmesiyle birlikte, maaş bordrolarındaki en büyük kesintilerden biri olan stopaj yükü milyonlarca çalışan için sıfırlanmış olacak. Böylece asgari ücretlilerin yanı sıra bugüne kadar vergi dilimleri nedeniyle ciddi gelir kaybı yaşayan memur ve özel sektör çalışanlarının net kazançlarında doğrudan bir artış sağlanması planlanıyor.

EKONOMİK PAKET VERGİ MUAFİYETİ İLE SINIRLI DEĞİL

Bakan Lekjaa tarafından detayları aktarılan ekonomik paket yalnızca vergi muafiyetiyle de sınırlı kalmıyor, mutfak enflasyonunu düşürmek ve hane halkı bütçesindeki gıda harcamalarını frenlemek amacıyla tarım sektörüne yönelik yapısal bir müdahale de hayata geçiriliyor.

Ülkenin başlıca tarım havzalarında üreticiden tüketiciye uzanan zincirde fahiş fiyat artışlarına yol açan aracıları ve komisyoncuları devre dışı bırakmak amacıyla altı büyük bölgesel toplama ve pazarlama şirketinin kurulacağı açıklandı.