Fransa’nın önde gelen bankacılık grupları BNP Paribas, Société Générale ve Crédit Mutuel Alliance Federale, operasyonel maliyetleri düşürmek ve hizmet ağını optimize etmek amacıyla bankamatik sistemlerini tek bir çatı altında birleştirme kararı aldı. 2023 sonunda duyurulan proje kapsamında, bankaların özgün logolarını taşıyan ATM'lerin yerini "Cash Services" markalı yeni nesil cihazlar alıyor.

7000 ATM YENİ SİSTEME DAHİL EDİLECEK

Proje planına göre, 2026 yılı sonuna kadar ülke genelinde toplam 7 bin ATM yeni sisteme dahil edilecek. 2025 yılı itibarıyla hız kazanan süreçte şu veriler paylaşıldı:

1.000 ATM'nin dönüşümü tamamlandı.

3.000 cihazın sisteme geçirilmesi planlanıyor.

Toplam 7.000 noktada hizmet verilmesi öngörülüyor.

PARA ÇEKME VE YATIRMA İÇİN EK ÜCRET ÖDENMEYECEK

Yeni sistemle birlikte BNP Paribas, Societe Generale, CIC ve Credit Mutuel müşterileri, "Cash Services" noktalarından yapacakları para çekme ve yatırma gibi işlemleri ek ücret ödemeden gerçekleştirebilecek.

Sistemin teknik altyapısı, kullanıcı dostu bir model üzerine kurgulandı. Müşteriler kartlarını cihaza taktıklarında, ekran otomatik olarak bağlı oldukları bankanın arayüzüne dönüşecek. Bu sayede kullanıcıların dijital alışkanlıklarının korunması hedefleniyor.

NAKİT ERİŞİMİNE SORUN ÇÖZMEK İÇİN KULLANILIYOR

Ortak ATM stratejisinin temel amaçlarından biri de banka şubesi bulunmayan kırsal bölgelerdeki nakit erişim sorununu çözmek olarak açıklandı.

Cash Services yönetimi, yerel yönetimlerle koordineli olarak küçük yerleşim yerlerine ATM kurulumu yapacak.

Cihazların konumlandırılmasında kullanım yoğunluğu ve bölgesel ihtiyaç analizleri belirleyici olacak.

Bankalar, bakım, lojistik ve işletme giderlerini paylaşarak operasyonel yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.