Bahçe ve arsa sahiplerinin sıklıkla karşılaştığı, hızlı büyüme yeteneği ve gösterişli yapısıyla bilinen cennet ağacı, ekolojik dengeyi tehdit eden en tehlikeli istilacı türler arasında yer alıyor. Hızla yayılarak yerli bitki türlerinin yaşam alanlarını işgal eden ağaç, yerel ekosisteme ciddi zararlar veriyor.

Geniş, tüysü yaprakları ve yayvan tepe yapısıyla dikkat çeken cennet ağacı, elverişli koşullarda 20 ila 30 metre yüksekliğe kadar ulaşabiliyor. Açık renkli, hafif çizgili kabuğu ve yapraklarından yayılan kendine has keskin kokusuyla diğer türlerden ayırt edilebilen bitki, cazip görünümüne rağmen yüksek üreme kapasitesi nedeniyle çevre için büyük risk taşıyor.

Çok hızlı gelişen ve tohumları geniş alanlara kolayca dağılan ağaç, bulunduğu bölgedeki yerli flora ile amansız bir rekabete giriyor.

YASAL YAPTIRIMLARI AĞIR

Polonya'da istilacı türler listesinde bulunan ve uzun süredir sıkı denetim altında tutulan cennet ağacının izin alınmadan çevreye yayılması ve yetiştirilmesi kanunen yasaklanmış durumda.

Yetkililer, bu kurala uymayanlar için son derece ağır yaptırımların yürürlükte olduğunu bildiriyor. Yasa dışı şekilde bu türü bulunduran veya yayılmasına sebebiyet veren kişilere 1 milyon PLN’ye (yaklaşık 12 milyon liraya) varan idari para cezaları kesilebiliyor. İhlalin boyutuna göre en ağır vakalarda ise 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanabiliyor.

KÖKLERİNDEN YENİDEN FİLİZLENİYOR

Uzmanlar, cennet ağacıyla mücadelenin oldukça zorlu olduğuna dikkat çekiyor. Arazi sahipleri ağacı kesse dahi bitkiden tamamen kurtulmak kolay olmuyor. Kök ve kütüklerinden kısa sürede yeniden filizlenebilen ağacın tohumları, toprak altında uzun süre canlılığını koruyabiliyor. Bu durum, fiziksel temizleme işlemlerinden sonra bile sorunun tekrar ortaya çıkmasına yol açıyor.