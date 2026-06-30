Birleşik Krallık hükümeti, doğada uzun yıllar çözünmeyen ve mikroplastik kirliliğine yol açan plastik içerikli tek kullanımlık ıslak mendillerin satışını yasaklama kararı aldı. Düzenleme, bebek mendillerinden makyaj temizleyicilere kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor.

KADEMELİ GEÇİŞ TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Yasak kararı, Birleşik Krallık'ı oluşturan ülkelerde farklı tarihlerde kademeli olarak uygulanacak. Galler, 18 Aralık 2026 itibarıyla bu tür mendillerin satışına son veren ilk bölge olacak. Kuzey İrlanda ve İngiltere Mayıs 2027'de, İskoçya ise Ağustos 2027'de uygulamaya geçerek süreci tamamlayacak.

Kısıtlama kapsamına antibakteriyel el mendilleri, ıslak tuvalet kağıtları, kişisel hijyen ürünleri ve ev temizlik mendilleri de dahil edilecek. Bu süreçte üreticilerin ve satıcıların mevcut stokları eritmesi ve alternatif ürünlere geçiş yapması hedefleniyor.

HANGİ ÜRÜNLER VE ALANLAR YASAKTAN MUAF TUTULACAK?

İçeriğinde plastik lif bulunmayan organik peçeteler ile yeniden kullanılabilir alternatif temizlik ürünleri pazarda kalmaya devam edecek. Tıbbi amaçlı kullanımlar için özel bir istisna tanınarak, hastaneler ve eczanelerin belirli şartlar altında plastik içerikli mendilleri dağıtmasına izin verilecek.

Çevre uzmanları, "plastiksiz" veya "biyolojik olarak parçalanabilir" etiketine sahip ürünlerin dahi kanalizasyon hatlarında yeterince hızlı çözünmediğini ve mikrofiber salınımına yol açtığını belirtiyor. Altyapı güvenliği için tüm ıslak mendil türlerinin tuvalet yerine normal çöp kutularına atılması gerektiği vurgulanıyor.