Fransa’da bankalar, artan maliyetler ve azalan nakit kullanımı nedeniyle ortak bankamatik (ATM) modeline geçiş yapıyor. Ülke genelinde son bir yılda yaklaşık 1.800 bankamatik devreden çıkarılırken, BNP Paribas, SG (Societe Generale ve Credit Nord birleşimi) ve Credit Mutuel Alliance Federale (CIC dahil) ile Credit Mutuel'e bağlı iki bağımsız kasa "Cash Services" adı altında ortak bir ağ kurdu.

TEST AMAÇLI HİZMETE SUNULDU

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, Cash Services logosunu taşıyan ilk siyah renkli ortak otomat, 22 Kasım 2023'te Mulhouse Fuar Merkezi'nde test amaçlı hizmete sunuldu. Ardından şube dışı altı noktada daha kurulum yapıldı. Sistemde kartını takan anlaşmalı banka müşterileri ekranlarda kendi bankalarının özel arayüzüyle karşılaşıyor. Farklı banka kartı kullanıcılarına ise genel Cash Services arayüzü sunuluyor. Cihazlar nakit çekiminin yanı sıra, sunulan hizmete göre çek ve bozuk para yatırma işlemlerine de olanak tanıyor.

Proje tamamlandığında dahil olan dört bankacılık grubunun lokasyon sayısı 10.000'den 7.000'e düşecek. Bu grupların toplam otomat sayısının ise 2026 sonu itibarıyla 2021'deki 15.000 seviyesinden 10.000 civarına gerilemesi öngörülüyor.

Ulusal Ödeme Araçları Komitesi verilerine göre, 2018 yılında 52.697 olan toplam ATM sayısı, 31 Aralık 2025 itibarıyla %22,5 azalarak 40.804'e geriledi. Otomat sayısı bir yılda 42.573'ten 40.804'e düşerek %4,2 oranında geriledi. Uzmanlar, bu ayarlamaların nakit yönetim maliyetlerini kontrol altında tutmak ve nakit hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yapıldığını ifade etti.

NAKİT PARAYA ERİŞİM DEVAM EDİYOR

Fransa Merkez Bankası verilerine göre ülke nüfusunun %98,6'sı araçla en fazla 15 dakika mesafede bir otomata erişebiliyor. Mevcut makineler yaklaşık 6.500 belediyede 28.660 lokasyonda hizmet veriyor. Bunun yanı sıra anlaşmalı banka müşterilerine nakit çekim imkanı sunan 30.057 ticari işletme bulunuyor. Loomis, Brink’s ve Euronet gibi bağımsız işletmeciler ise ülke genelinde 1.809 cihazı yönetiyor.

Cash Services yönetimi, işlem hacimlerindeki düşüş ve yükselen maliyetler karşısında bankaların ekipman paylaşımına gitmesinin bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.