İsveç’te geri dönüşüm ve atıktan enerji üretim altyapısının ulusal çöp miktarını tamamen tüketmesi üzerine hükümet, enerji santrallerini çalışır durumda tutabilmek için yurt dışından çöp ithalatı başlattı. Ülkedeki evlerin ısıtılmasında ve elektrik üretiminde kullanılan termal tesisler, İngiltere ve İtalya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinden taşınan atıklarla işletilmeye devam ediyor.

İSVEÇ'TE ÇÖP STOKLARI NASIL TÜKENDİ?

İsveç'in uzun yıllardır uyguladığı katı atık ayrıştırma ve geri dönüşüm politikaları, kentsel atıkların neredeyse tamamının yeniden kullanılmasına veya enerjiye çevrilmesine zemin hazırladı. Çöplüklere gönderilen atık oranının yüzde 1 seviyesinin altına gerilemesiyle birlikte, atık yakma santrallerinin yakıt ihtiyacını karşılayacak yerli çöp hacmi yetersiz kalmaya başladı. Tesislerin asgari işletme kapasitesinin altına düşme riski, enerji yönetimini alternatif hammadde arayışına yöneltti.

İTHAL EDİLEN ÇÖPLER ENERJİYE NASIL DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR?

İthal edilen katı atıklar, yüksek verimliliğe sahip yakma fırınlarında termal enerjiye dönüştürülüyor. Çıkan ısı enerjisi, kentsel bölgesel ısıtma şebekeleri aracılığıyla doğrudan konutların ve kamu binalarının radyatörlerine sıcak su olarak aktarılırken, açığa çıkan yüksek basınçlı buhar türbinleri çevirerek elektrik enerjisi üretiyor. Tesislerdeki gelişmiş baca gazı filtreleme sistemleri, yakma sürecinin çevre standartlarına tam uyumlu şekilde yürütülmesini sağlıyor.

Tesislerin tam kapasiteyle çalışmasını güvence altına almak için depolama alanları dolan İngiltere ve İtalya gibi ülkelerle tedarik anlaşmaları yürütülüyor. İsveç, diğer ülkelerin bertaraf etmekte zorlandığı tonlarca atığı deniz ve kara yoluyla taşıyarak kendi yakma fırınlarına naklediyor. Uygulanan modelle hem ihracatçı ülkelerin atık sahalarındaki yük hafifletiliyor hem de İsveç'in kış aylarındaki ısınma ve elektrik arz güvenliği kesintisiz sürdürülüyor.