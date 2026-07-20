Giderek popülerleşen yapay zeka tabanlı sanal sevgili uygulamaları, sosyal ve demografik riskler taşıdığı gerekçesiyle Çin hükümetinin radarına girdi. Ülkede 15 Temmuz'da yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemeyle birlikte, yapay zekanın kullanıcılarla duygusal bağ kurmaya çalışması ve bağımlılık yaratacak şekilde tasarlanması büyük ölçüde kısıtlandı.

Getirilen bu katı kurallar, sanal sevgilileri tamamen kapatmasa da sektörü fiilen imkansız hale getirdi. Bu durum karşısında ByteDance, Alibaba ve Tencent gibi Çinli teknoloji devleri, sistemlerini kurallara uydurmak yerine AI arkadaş ve sevgili odaklı hizmetlerini tamamen askıya almayı tercih etti.

Pekin yönetiminin bu adımı atmasındaki en büyük etkenlerin başında, yapay zekanın gerçek sosyal ilişkilere zarar vermesi ve ülkede zaten düşüşte olan evlilik ve doğum oranlarını daha da olumsuz etkilemesi korkusu yer alıyor.

Yetkililer; her zaman sabırlı, anlayışlı ve kullanıcının isteğine göre şekillenen yapay zeka partnerlerinin, gençlerin gerçek insanlarla bağ kurma isteğini körelttiğini savunuyor. Yeni kurallar kapsamında geliştiricilere, kullanıcılara belirli aralıklarla karşılarındakinin bir yapay zeka olduğunu hatırlatma ve sistemlerin uzun vadeli duygusal hafıza oluşturmasını engelleme zorunluluğu getirildi.

Düzenlemenin ardından binlerce Çinli kullanıcı, sosyal medyada aylardır bağ kurdukları dijital karakterlere veda mesajları paylaştı.