Dünyaca ünlü oyuncak perakendecisi Toys R Us, 35 yıldır faaliyet gösterdiği Japonya pazarından çekilmeye hazırlanıyor. Ülke genelindeki mağaza operasyonlarını tamamen durdurmayı planlayan şirket, Japonya'da işlettiği yaklaşık 150 Toys R Us ve bebek ürünleri odaklı Babies R Us mağazasını kapatacak.
Merkezi Kawasaki kentinde bulunan dev zincirin Japonya'daki operasyonlarının ve mağazalarının, indirimli perakende zinciri Don Quijote'nin çatı şirketi Pan Pacific International Holdings tarafından satın alınması bekleniyor.
2017'DE İFLAS KORUMA İSTEMİŞTİ
Japonya'daki ilk mağazasını 1991 yılında açan marka, ABD'deki ana şirketinin 2017 yılında iflas koruma başvurusunda bulunmasına rağmen ülkedeki varlığını sürdürmeyi başarmıştı.
DOĞUM ORANLARININ DÜŞMESİ OLUMSUZ ETKİLEDİ
Ancak şirket, Japonya'da düşen doğum oranları nedeniyle çocuk nüfusunun azalması ve e-ticaret platformlarının hızla yaygınlaşması sonucu yıllardır süregelen finansal zararlarla mücadele ediyordu. Dev perakendecinin pazardan çekilme kararıyla birlikte Japonya'da bir dönem sona eriyor.