Fransa’nın Clermont-Ferrand kentinde, son dönemde yaşanan şiddet olayları nedeniyle 2026 Dünya Kupası süresince geniş kapsamlı güvenlik önlemleri uygulanacak.

Belediye tarafından alınan karara göre, 16 yaşın altındaki çocuklar gece saat 23.00 ile sabah 07.00 arasında yanlarında bir yetişkin olmadan şehir merkezinde bulunamayacak. Uygulamanın temel gerekçesi olarak son haftalarda artan taşkınlık ve kamu düzenini bozan olaylar gösterildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE YAŞANANLAR SÜRECİ HIZLANDIRDI

Kent yönetimi, özellikle Paris Saint-Germain’in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından yaşanan olayların karar sürecini hızlandırdığını açıkladı.

Artı33'de yer alan habere göre, Belediye Başkanı Julien Bony, son iki hafta sonunda meydana gelen olaylarda yer alan kişilerin önemli bir bölümünün 13 ila 17 yaş grubunda olduğunu belirterek, alınan önlemlerin öncelikli amacının gençleri korumak olduğunu ifade etti.

Belediyenin paylaştığı verilere göre, son olayların yol açtığı maddi zarar yaklaşık 45 bin euro olarak hesaplandı.

ÇOCUKLARIN AİLESİNE PARA CEZASI UYGULANACAK

Kulüpler Dünya Kupası’nın başlamasıyla birlikte yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında, belirlenen saatlerde refakatsiz şekilde dışarıda bulunan çocukların ailelerine 150 euroya kadar para cezası kesilebilecek.

Yerel yönetim, uygulamayla birlikte ebeveynlerin sorumluluğunun artırılmasını hedeflerken, kent sakinleri arasında konuya ilişkin farklı görüşler bulunuyor. Bir kesim alınan tedbirleri gerekli bulurken, bazı vatandaşlar ise yasakların sorunun çözümüne katkı sağlamayacağını düşünüyor.