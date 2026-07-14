Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de 2013 yılında hayata geçirilen sıra dışı bir uygulama, yıllar sonra yeniden gündem oldu. "The Driver's Way" adlı masa oyunu, sürücü adaylarına trafik kuralları ve işaretlerini öğretmek amacıyla geliştirildi. Dönemin uygulamasına göre ehliyet almak isteyen adayların önce bu oyunu satın alarak belirli bir süre kullanması, ardından sınava girmesi planlandı.

Dönemin Sierra Leone Polis Teşkilatı Genel Müfettiş Yardımcısı Morie Lengor tarafından geliştirilen oyun, ülkenin kara yolu ulaşım otoritesinin desteğiyle 2013 yılında tanıtıldı. Uzmanlar, trafik işaretleri ve kurallarına ilişkin bilgi eksikliğinin kazalara neden olduğunu belirterek, sürücü eğitimini daha anlaşılır ve eğlenceli hale getirmeyi amaçladıklarını açıkladı.

14 DOLARA SATILIYOR

Yaklaşık 14 ABD dolarına satılan "The Driver's Way", renkli bir oyun tahtası, klasik otomobil şeklindeki piyonlar ve trafik ışıklarından ilham alınarak hazırlanan zarlarla oynanıyordu. Oyuncular, oyun boyunca trafik işaretleri ve kurallarıyla ilgili soruları doğru yanıtlayarak ilerliyor, çeşitli trafik senaryolarıyla karşılaşıyor ve bazı ihlallerde oyun içinde para cezası alıyordu.

Oyunu satın alan adayların yalnızca bununla ehliyet almaları mümkün değildi. Sürücü adaylarının ayrıca sağlık kontrollerinden geçmeleri ve uygulamalı direksiyon sınavını da başarıyla tamamlamaları gerekiyordu.

RESMİ BELGELERLE DOĞRULANMIYOR

Son dönemde uygulamanın hala yürürlükte olduğu yönünde paylaşımlar yapılsa da, resmi belgelerde bunun devam ettiğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Sierra Leone'de 2021 yılında resmi kayıtlara göre 336 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirirken, gerçek sayının yaklaşık 1.165 olduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 8,42 milyon nüfusa sahip ülkede trafik kazalarına bağlı tahmini ölüm oranı ise 100 bin kişide 13,8 olarak hesaplanıyor.