Paraguay Sanayi ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede "Maquila" özel üretim rejimi altında kayıtlı 332 sanayi kuruluşunun 223'ünü Brezilya menşeli firmalar oluşturuyor. Yabancı sanayi tabanının yüzde 69'unu elinde tutan Paraguay, uyguladığı düşük vergi politikası ve üç kat daha ucuz endüstriyel elektrik tarifesiyle Brezilya'dan milyarlarca dolarlık doğrudan yatırım çekiyor. Bu göçün sonucunda Paraguay ekonomisi büyüme hızını artırırken, Brezilya sanayi üretimi durgunluk dönemine girdi.

OPERASYONEL MALİYETLER YÜZDE 28 DAHA DÜŞÜK

Üretim hattını Paraguay'a kaydıran en sembolik marka, 104 yıllık geçmişe sahip Brezilyalı çorap üreticisi Lupo oldu. Şirket, Ciudad del Este kentinde kurduğu yeni fabrikasında Brezilya'daki mevcut tesislerine kıyasla yüzde 28 daha düşük maliyetle üretime başladı.

Mali analizler, Paraguay'da kurumlar vergisi ve KDV oranının yüzde 10 düzeyinde olduğunu, Brezilya'da ise kurumlar vergisi yükünün yüzde 34'e ulaştığını gösteriyor. Maquila rejimi kapsamında Paraguay'da faaliyet gösteren firmalar, ham madde ithalatında gümrük vergisi ödemezken, nihai ürünü ihraç ederken katma değer üzerinden sadece yüzde 1 vergiye tabi tutuluyor.

KİLOWATTSAAT BAŞINA 5 SENTLİK ELEKTRİK AVANTAJI

Paraguay, sanayi tesislerine kilowattsaat başına 5 sent maliyetle elektrik sağlarken, Brezilya'da bu tarife 16 sent olarak faturalandırılıyor. İş dünyasına sunulan bu ucuz enerji avantajına ek olarak, zorunlu sendika şartının bulunmaması ve haftalık 48 saatlik çalışma süresi işverenlerin operasyonel esnekliğini artırıyor.

Ekonomik göstergelerde de komşusunu geride bırakan Paraguay, doğrudan yabancı yatırımlarla uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Standard and Poor's'tan yatırım yapılabilir notu almayı başardı. Nüfusunun yüzde 70'i 40 yaşın altında olan Paraguay, genç iş gücü potansiyeli ve lojistik konumu sayesinde Asya pazarındaki üreticilerle rekabet eden Brezilyalı sanayicilerin ana üretim merkezine dönüştü.