Güney Afrika’da enerji tüketimi, tıpkı telefon kontörü yükleme mantığıyla çalışan bir perakende ürününe dönüştü. Vatandaşlar, konutlarındaki elektrik kredisi azaldığında mahalle aralarındaki yerel bakkallardan, şehir merkezindeki büyük süpermarketlerden veya 24 saat hizmet veren akaryakıt istasyonlarından anlık olarak elektrik satın alabiliyor.

ELEKTRİK KREDİSİ GÜNLÜK ALIŞVERİŞİN PARÇASI OLDU

Sistem, elektriğin temel bir ihtiyaç malzemesi gibi her noktadan erişilebilir olmasını sağlıyor. Cape Town sakinleri günlük gıda alışverişlerini yaparken aynı kasadan elektrik kredisi de yükletebiliyor. Bu sayede enerji, resmi kurum binaları yerine mahalle bakkalları ve süpermarket zincirleri gibi yaygın perakende noktalarında satılan bir emtia haline geldi. Özellikle 24 saat açık olan akaryakıt istasyonları, kullanıcıların gece saatlerinde dahi enerji kesintisi yaşamadan kredi yükleyebilmesine olanak tanıyor.