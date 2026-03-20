Dubai’deki gayrimenkul piyasası, bölgedeki artan gerilimler ve güvenlik endişeleri nedeniyle sert darbe aldı. Şehrin lüks bölgelerindeki evlerin fiyatlarında ciddi düşüşler yaşandığı bildirildi.

1.659 metrekarelik yeni bir lüks dairenin fiyatı %26,7 düşerek 1,2 milyon sterlinden 900.000 sterline geriledi. Lanai Island’daki 22 milyon sterlinlik bir villanın fiyatı 2,3 milyon sterlin azalırken, Arabian Ranches bölgesindeki yedi odalı bir ev 5,5 milyon sterlinden 4,4 milyon sterline düştü. Jumeirah Islands gibi popüler mahalleler de dalgalanmalardan etkilendi.

YÜZDE 50'DEN FAZLA AZALDI

Yeni araştırmalar, mart ayında Dubai’deki gayrimenkul işlemlerinin %50’den fazla azaldığını gösteriyor. Turizm sektörü de yaşanan gelişmelerden olumsuz etkilendi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DE ARTIRILDI

Öte yandan Dubai Uluslararası Havalimanı ve bazı turistik tesislerde güvenlik önlemleri artırıldı. Enerji altyapısının korunması için de çalışmalar sürdürülüyor. Yetkililer, vatandaşların ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için önlemlerin devam ettiğini belirtti.

BAE ve bölge ülkeleri, yaşanan gelişmelerin ardından güvenlik ve istikrar çağrısında bulundu.