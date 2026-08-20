Çin'de bulunan Şenzen Orta Halk Mahkemesi, gayrimenkul şirketi Evergrande'in çöküşünden yaklaşık beş yıl sonra, şirketin kurucusu Hui Ka Yan'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Devlet yayın organı CCTV'nin bildirdiğine göre mahkeme perşembe günü, Hui'nin "birden fazla suçtan" ceza aldığını ve mal varlığına el konulacağını açıkladı

Karar kapsamında Evergrande şirketine 1,3 milyar dolar, şirketin anakara kolu olan Evergrande Gayrimenkul'e ise 1 milyar dolar para cezası verildi.

AKIL ALMAZ CEZA

Şenzen Mahkemesi, Hui Ka Yan'ın Evergrande'in "fiili kontrolörü" olduğunu belirterek; Hui'nin 2016 ile 2021 yılları arasında şirketleriyle birlikte "varlıkları şişirmek ve borçları gizlemek amacıyla mali tabloları sürekli ve kapsamlı bir şekilde tahrif ederek ulusal yasa ve düzenlemeleri ihlal ettiği" sonucuna vardı.

Suçlamalar arasında kamusal fonların yasa dışı toplanması, rüşvet ve sahte menkul kıymet ihracı yer aldı.

2017'de Çin'in en zengin kişisi olan Hui, nisan ayında zimmete para geçirme ve rüşvet dahil suçlamaları kabul etmişti

Evergrande'in anakara işletmesi ise 2019 ve 2020 yıllarında gelirlerini yaklaşık 80 milyar dolar fazla gösterdiği gerekçesiyle 2024 yılında yaklaşık 580 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı.

SEKTÖRDE KRİZ YARATTI

2021 sonundaki uluslararası temerrüdü sırasında 300 milyar dolardan fazla borcu bulunan Evergrande, borç odaklı büyüme modelinin çöküşüyle sektör genelindeki krizin simgesi oldu.

Yeni konut fiyatlarının düşmeye devam ettiği ve yatırımların azaldığı gayrimenkul sektöründeki baskı sürerken, 2009'da Hong Kong'da borsaya giren Evergrande geçen yaz kote listesinden çıkarıldı ve tasfiye sürecine girdi.

Süreç, denetim firması PwC'ye de sıçradı. Çinli makamların 2024'te kestiği 441 milyon yuanlık (65 milyon dolar) cezanın ardından, Hong Kong finansal düzenleyicileri nisan ayında firmaya toplam 1,3 milyar Hong Kong doları (166 milyon dolar) ceza uyguladı.

Alvarez & Marsal'dan Evergrande tasfiye memurları Edward Middleton ve Tiffany Wong, denetim ihmali nedeniyle PwC'den 8 milyar dolardan fazla tazminat talep ediyor.

Çarşamba günü mahkeme, düzenleyici ile PwC arasındaki 1 milyar Hong Kong doları (127 milyon dolar) tutarındaki uzlaşmanın adli incelemesine başladı.