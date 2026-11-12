Ülkedeki aktivistlerin öncülüğünde yaklaşık on yıldır devam eden hukuk mücadelesi, aynı cinsiyetten yetişkinler arasındaki rızaya dayalı ilişkileri yasaklayan 1986 tarihli düzenlemenin iptal edilmesiyle sonuçlandı.

İngiliz bağımlı bölgeleri ve denizaşırı toprakları için en yüksek temyiz mercii konumundaki İngiltere merkezli Kraliyet Konseyi Yargı Komitesi, Salı günü oybirliğiyle aldığı kararla 1986 tarihli Cinsel Suçlar Yasası'nın yetişkinler arasındaki özel ve rızaya dayalı eşcinsel ilişkileri cezalandırmak amacıyla kullanılamayacağına hükmetti.

Karayipler’de tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirilen eski yasa, söz konusu LGBT eylemleri için iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörüyordu. Mahkeme heyeti gerekçesinde, anayasal hakların geçmişe takılı kalmadan günümüz koşullarında uygulanabilir ve etkili olacak şekilde yorumlanması gerektiğine dikkat çekti.