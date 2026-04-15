Afganistan’da bankacılık sisteminde köklü bir yapısal değişikliğe gidilerek ticari bankalardaki faiz uygulamasına tamamen son verildiği duyuruldu. Yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamada, ülke genelindeki tüm bankacılık faaliyetlerinin İslami finans ilkelerine göre yeniden yapılandırıldığı ve faiz temelli işlemlerin sistemden tamamen arındırıldığı belirtildi.

2022 yılından bu yana kademeli olarak işletilen bu plan, kapsamlı dönüşümle birlikte ulusal bankacılık sisteminin bütünüyle İslami modele geçtiği ifade edildi. Taliban yetkilileri faiz alma ve verme işlemlerinin yasaklandığını, tüm finansal süreçlerin şeriata uygun araçlarla yürütüleceğini bildirdi.

Mevcut sistemin yeni modele adaptasyonu için kademeli bir geçiş süreci tamamlanırken, geleneksel bankacılık anlayışının yerini alan bu yeni düzenleme ile Afganistan finans piyasasında faizsiz dönem resmen başlamış oldu.

TALİBAN'IN DİĞER UYGULAMALARI

Afganistan'da yönetimi devralan Taliban, ülkede şeriat hükümlerini temel alan bir dizi katı yasak ve toplumsal kısıtlamayı hayata geçirdi. Bu süreçte özellikle kadınların toplumsal hayattaki varlığına yönelik kısıtlamalar dikkat çekerken; kız çocuklarının ortaöğretim ve üniversite eğitimi alması, kadınların sivil toplum kuruluşlarında çalışması ve park, spor salonu gibi kamusal alanlara girişi tamamen yasaklandı.

MÜZİK VE TIRAŞI YASAKLADI

Ekonomik ve sosyal alanda da köklü değişimlere giden yönetim, bankacılık sisteminden faizi tamamen çıkararak finansal yapıyı İslami modellere göre yeniden şekillendirdi. Sosyal hayatta ise müzik yayını, Batı tarzı eğlenceler, tıraş şekilleri ve kadınların yanlarında mahremi olmadan uzun mesafeli seyahat etmeleri gibi pek çok unsur yasak kapsamına alındı.

Medya üzerindeki denetimlerin sıkılaştırıldığı ülkede, görüntü paylaşımı ve muhalif yayınlar üzerinde de ağır sansür mekanizmaları işletilmeye başlandı.