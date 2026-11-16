Rusya’da küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak ılımanlaşan hava koşulları, sıçan popülasyonunda endişe verici bir artışa yol açıyor. Rus haber kanalı Shot’ın aktardığı raporlara göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların kemirgenlerin üreme döngüsünü uzatması nedeniyle ülkedeki sıçan nüfusunun önümüzdeki iki yıl içinde iki katına çıkabileceği öngörülüyor.

Özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, son dönemde geceleri sokaklarda, çöp konteynerlerinin çevresinde ve apartman bodrumlarında sıçanlarla çok daha sık karşılaştıklarını bildiriyor.

Kış aylarının eskisi kadar sert geçmemesi kemirgenlerin hayatta kalma ve yavrulama oranlarını artırırken; kontrolsüz bırakılan çöpler, bakımsız bodrum katları ve kanalizasyon sistemleri bu canlılar için ideal birer barınak ve besin kaynağı oluşturuyor.

Sıçanların kent merkezlerinde bu denli görünür hale gelmesi, aynı zamanda belediyelerin altyapı ve temizlik hizmetlerindeki aksaklıkların da bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Kontrolsüz nüfus artışı, şehirlerdeki yaşam kalitesini düşürmenin ötesinde ciddi bir halk sağlığı tehdidini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, sayıları hızla artan kemirgenlerin gıda ve su kaynaklarına temas etmesi durumunda leptospiroz ve salmonelloz gibi tehlikeli bulaşıcı hastalıkların insanlara geçme riskinin büyüdüğü konusunda uyarıyor.

İklim değişikliğinin etkileri derinleştikçe kemirgenlerle mücadelenin daha kritik bir hale geleceğini vurgulayan yetkililer, sorunun önüne geçilebilmesi için şehirlerdeki çöp yönetiminin acilen iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Kanalizasyon hatları ve bina bodrumlarının düzenli olarak denetlenip dezenfekte edilmesini öneren uzmanlar, vatandaşlara da gıda atıklarını açıkta bırakmamaları ve kemirgen görülen noktaları vakit kaybetmeden ilgili kurumlara bildirmeleri çağrısında bulunuyor.