Sıkıyönetimin uygulandığı Ukrayna'da 1 Ekim tarihi itibarıyla ATM’lerden para çekme limitlerinde yeni bir döneme girilip girilmeyeceği merak konusu oldu. Milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren nakit çekim kuralları, hem Ukrayna Merkez Bankası (NBU) kararları hem de bankaların kendi uyguladığı gizli kısıtlamalarla yeniden şekilleniyor.

PARA ÇEKEBİLECEĞİNİZ TUTARDA 2 AYRI DETAY

Ekim ayı itibarıyla tüm Ukraynalılar için geçerli olacak tek bir ortak ATM limiti uygulanmayacak. Çekebileceğiniz nakit miktarı tamamen Ukrayna Merkez Bankası'nın genel mevzuatına ve kartınızın ait olduğu bankanın belirlediği özel kısıtlamalara bağlı kalmaya devam edecek.

ATM’LERE SINIRLAMALAR GELDİ

Sıradan kişisel grivna hesaplarından gün içinde çekilebilecek maksimum tutar 100.000 UAH olarak uygulanmayı sürdürüyor. Yabancı para hesaplarında da döviz çekimleri günlük 100.000 UAH karşılığını geçemiyor. Hesabınızda yeterli bakiye olsa dahi, tek bir işlemde 100 bin grivnanın tamamını çekemeyebilirsiniz. Bankalar güvenlik, finansal izleme ve banknot kapasitesine göre ek engeller koyabiliyor.

DEV BANKALAR LİMİTLERİ DEĞİŞTİ

Bankaların işlem bazlı, saatlik ve diğer banka kartlarına koyduğu kısıtlamalar belirleyici oluyor. PrivatBank ATM’lerinden kendi kartınızla 3 saat içinde en fazla 40.000 UAH nakit çekilebiliyor. Finansal izleme kapsamındaki belirli müşteri gruplarında ise bu sınır 3 saatte 20.000 UAH’a kadar düşüyor. Farklı bir bankanın kartıyla PrivatBank ATM'si kullanıldığında da yine 3 saatte maksimum 20.000 UAH çekimine izin veriliyor. Ayrıca standart ATM'ler tek seferde en fazla 40 adet banknot verirken, geri dönüşümlü (recycling) ATM'ler 99 adede kadar para çıkışı sağlayabiliyor.

KOMİSYONSUZ ÇEKİM LİMİTLERİ ARTACAK

1 Ekim itibarıyla bazı tarife paketlerinde güncellemeye giden Oschadbank, My Account kullanıcıları için diğer banka ATM'lerinden yapılan komisyonsuz çekim limitlerini artıracağını duyurdu. Ancak günlük toplam 100 bin UAH çekim kuralı bu banka için de geçerliliğini koruyor.

MÜŞTERİLERE KOMİSYON UYARISI

Fiziki ATM ağı bulunmayan Monobank kullanıcıları için çekim tutarı tamamen paranın çekildiği ATM'nin sahibine bağlı. Monobank, kişisel öz kaynak çekimlerinde %0,9 komisyon uyguluyor (örneğin 10.000 UAH çekim için 90 UAH kesinti yapılıyor). Maaş ve girişimci ödemeleri yapılan Beyaz Kart sahipleri ise komisyonsuz işlem yapmaya devam edebiliyor.