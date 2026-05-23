Palau, çevreyi korumak için dünyanın en sert deniz politikalarını uygulayan ülkelerden biri haline geldi. Yaklaşık 21 bin nüfusa sahip ada ülkesi, özellikle mercan resiflerini korumak için attığı adımlarla dikkat çekiyor.

GÜNEŞ KREMLERİ YASAKLANDI

Palau, mercan resiflerine zarar verdiği belirlenen güneş kremlerini yasaklayan ilk ülke oldu. Ülkede oksibenzon ve oktinoksat gibi kimyasalları içeren ürünlerin satışı tamamen durduruldu.

Yetkililer, bu maddelerin mercanlarda beyazlamaya, DNA bozulmasına ve ekosistem tahribatına yol açtığını açıkladı. Özellikle turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği lagünlerde kimyasal birikiminin ciddi seviyeye ulaştığı belirtildi. Kurala uymayan işletmelere 1000 dolara kadar para cezası uygulanabiliyor. Yasaklı ürünler ülkeye girişte turistlerin bagajlarında tespit edilirse el konuluyor.

DENİZANASI GÖLÜ ALARM VERDİ

Kararın alınmasında en büyük etkenlerden biri, dünyaca ünlü Denizanası Gölü’nde yapılan araştırmalar oldu. Bilim insanları, göldeki sularda ve denizanalarının dokularında güneş kremi kimyasalları tespit etti.

UNESCO listesinde bulunan göl, milyonlarca altın renkli denizanasına ev sahipliği yapıyor. Palau yönetimi, turizmin doğayı tehdit etmeye başlaması üzerine sert önlemler alma kararı verdi.

TURİSTLERDEN 100 DOLARLIK ÇEVRE ÜCRETİ

Palau’ya giriş yapan yabancı turistlerden ayrıca 100 dolarlık çevre koruma ücreti alınıyor. Bu ödeme yalnızca tek ziyaret için değil, gelecekte yapılacak ziyaretlerde de geçerli sayılıyor.

Ülke yönetimi, kitlesel turizm yerine doğaya saygılı ve bilinçli ziyaretçileri teşvik etmeyi hedefliyor. Elde edilen gelir ise doğa koruma projelerinde kullanılıyor.

PASAPORTA ÇEVRE SÖZÜ DAMGASI

Palau’ya gelen turistler sadece ücret ödemiyor. Ülkeye giriş yapan herkes pasaportuna basılan özel bir çevre taahhüdünü de kabul etmek zorunda kalıyor. “Palau Sözü” adı verilen metinde ziyaretçilerden mercanlara zarar vermemeleri, çöp bırakmamaları ve doğaya saygılı davranmaları isteniyor. Metin özellikle Palau çocukları tarafından kaleme alındı.

DENİZLERİN YÜZDE 80’İ KORUMA ALTINDA

Palau, denizlerinin yaklaşık yüzde 80’ini ticari balıkçılık ve madenciliğe kapattı. Ülkede köpekbalıkları, manta vatozları ve birçok hassas deniz canlısı da özel koruma altında bulunuyor.