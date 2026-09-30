Singapur’da trafiğe çıkacak araç sayısını kontrol altında tutmak amacıyla uygulanan sistem, otomobil satın alma sürecini birçok ülkeden farklı hale getiriyor. Yeni bir araç sahibi olmak isteyenlerin, araç bedelinin yanı sıra COE olarak bilinen kullanım hakkı için de ödeme yapması gerekiyor.

ARABA ALMADAN ÖNCE HAK KAZANMAK GEREKİYOR

“Certificate of Entitlement” adı verilen COE, Singapur’da bir araca sahip olma ve aracı belirli bir süre boyunca kullanma hakkı sağlıyor. Devlet tarafından sınırlı sayıda sunulan bu haklar için araç almak isteyenler teklif sürecine katılıyor. COE olmadan aracın ülkede tescil edilerek kullanılabilmesi mümkün olmuyor.

Singapur’da COE sayısı, ülkedeki araç nüfusunu kontrol altında tutmak amacıyla sınırlandırılıyor. Belirli dönemlerde kullanıma sunulan hakların sayısının talebin altında kalması fiyatların yükselmesine neden olabiliyor. Böylece otomobil sahibi olmanın toplam maliyetinde yalnızca aracın satış fiyatı değil, COE için ödenen tutar da önemli bir pay oluşturuyor.

BELGENİN FİYATI OTOMOBİLİ GEÇEBİLİYOR

COE için ödenecek tutar sabit bir ücret üzerinden belirlenmiyor. Teklif sürecinde oluşan fiyatlar talebe ve mevcut kontenjana göre değişiklik gösteriyor. Talebin yoğunlaştığı dönemlerde yalnızca otomobile sahip olma hakkı için ödenen bedel, bazı araçların kendi satış fiyatından daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.

COE, otomobil sahibine sınırsız süreli bir hak vermiyor. Belgenin geçerlilik süresi 10 yıl olarak uygulanıyor. Bu sürenin sonunda aracın kullanılmaya devam edilebilmesi için COE’nin yenilenmesi gerekiyor. Yenileme yapılmaması halinde araç sistemden çıkarılıyor.

OTOMOBİLİN MALİYETİ ARAÇ FİYATIYLA SINIRLI DEĞİL

Singapur’da otomobil sahibi olmak isteyenler araç bedelinin yanı sıra COE maliyetini de karşılamak zorunda kalıyor. Sınırlı kontenjan ve talebe göre değişen fiyatlar nedeniyle satın alma hakkının bedeli dönemden döneme önemli ölçüde farklılaşabiliyor.