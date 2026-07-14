Rusya’nın önde gelen havayolu şirketlerinden S7, yolcularına uçuş görevlilerine doğrudan bahşiş bırakma imkânı sunarak ülkede bir ilke imza attı. Uçuş sonrasında gönderilen memnuniyet anketindeki "Teşekkür Et" butonu üzerinden isteğe bağlı olarak yapılabilen bu ödemelerin, personelin mevcut maaş sistemini etkilemeyeceği açıklandı.

S7, daha önce de yolcu değerlendirme puanlarını kabin memurları için parasal ödüllere dönüştüren bir teşvik sistemi uyguluyordu; yeni bahşiş özelliği ise bu sisteme doğrudan bir takdir mekanizması olarak eklendi.

Yeni uygulama yolcular arasında farklı görüşlere yol açtı. Bazı yolcular özellikle uzun uçuşlardaki üstün çabayı ve özel ilgiyi ödüllendirmek için bu adımı olumlu bulurken, diğerleri kabin ekibinin asli görevinin güvenlik olduğunu ve servis bedelinin zaten bilet fiyatına dahil olduğunu savunarak uygulamayı tuhaf karşıladı.

Yapılan anketlerde de görüş ayrılıkları göze çarparken, S7’nin hizmet kalitesini ve personel motivasyonunu artırma hedefiyle başlattığı bu uygulamanın sektörde yeni bir standart veya görgü kuralı haline gelip gelmeyeceği merak konusu.