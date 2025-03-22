İngiltere'de sürücüler göz ardı edebilecekleri bir durumu gündeme getiren bir uyarıyla karşı karşıya kaldı. Otomotiv uzmanı Alex Lee, tüm İngilizleri, araçlarının farlarını kontrol etmeye çağırdı. Trafik kanunlarına göre, belli koşullarda kısa farları kullanmamak, ciddi para cezalarına ve hatta sürüş yasağına neden olabilir.

PARA CEZASI KESİLECEK

Uzman isim sürücülerin her koşulda özellikle de görüş mesafesinin azaldığı anlarda, farlarını kullanmaları gerektiğini vurguladı. Karayolları Trafik Kanunu'na göre, görüş mesafesi 100 metreden daha az olduğunda ya da gece saatlerinde araç kullandığınızda farların açılması zorunludur. Eğer bu kurallara uymaz ve tespit edilirse 100 sterline kadar para cezası kesebilir ve bu durumun tekrarı halinde bu ceza 1.000 sterline kadar çıkabilir.

Yeni araç modellerinin çoğunda otomatik far sistemi bulunsa da sürücüler güneşin batmasıyla birlikte farlarının otomatik olarak yanacağına dair yanlış bir güven duygusu içinde olabiliyorlar fakat kötü hava koşullarında veya gece vakti farların açık olduğundan emin olmamak, diğer sürücüler için ciddi bir tehlike oluşturabilir. Farlarınız kapalı olduğunda aracınızın etrafındaki trafik sizi fark edemeyebilir ve kazalara neden olabilirsiniz.

Lee, özellikle otomatik far kullanan sürücülerin dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti ve bu sistemler, yoğun yağmur veya sis gibi belirli hava koşullarında her zaman aktif olmayabilir. Ayrıca, belirli durumlarda, farlarını kullanmayan sürücüler daha ciddi sonuçlarla karşılaşabilir. Koşullar ciddi ise, polis sürücüyü tehlikeli sürüşten dolayı 12 ay kadar sürüş yasağı ile cezalandırabilir.