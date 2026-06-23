Fransa’da etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası neticesinde 49 departmanda kırmızı alarm ilan edilmesinin ardından, Çalışma Bakanı Jean-Pierre Farandou işverenlere yönelik kritik bir uyarıda bulundu.
Termometrelerin bazı şehirlerde 42 dereceye kadar yükseleceğinin öngörülmesi üzerine harekete geçen hükümet, özellikle açık havada faaliyet gösteren işçilerin can güvenliğini korumak adına sert tedbirleri devreye soktu.
Bakan Farandou, açık alanda işçi çalıştıran şirketlerin çalışanları korumakla yükümlü olduğunu hatırlatarak, gerekirse inşaatların ve açık hava çalışmalarının tamamen durdurulması çağrısında bulundu.
İşçilerin günün en sıcak saatlerinde doğrudan güneşe maruz bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Bakan, kurallara uymayan firmalara karşı müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.
Bu doğrultuda hükümet yetkilileri, işçi sağlığını tehlikeye atan işletmelere yönelik cezai yaptırımların ağırlaştırıldığını ve iş müfettişlerinin şantiyelerdeki denetimleri sıkılaştıracağını duyurdu.
Yeni yasayla birlikte, sıcak hava dalgasına karşı gerekli önleyici tedbirleri içeren risk değerlendirme belgesini hazırlamayan şirketlere çok ağır idari ve mali cezalar uygulanacak.