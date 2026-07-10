Güney Kore, uzaktan çalışan yabancı uzmanların ülkede uzun süreli ikamet etmesine olanak tanıyan "F-1-D" vizesini resmi olarak kullanıma sundu. Bu yeni model, yabancı uyrukluların kendi ülkelerindeki işverenlerine çalışmaya devam ederken Güney Kore'de yasal olarak kalmalarını sağlıyor.

Ocak 2024 ile Mayıs 2025 tarihleri arasında pilot olarak uygulanan proje, test sürecinin tamamlanmasının ardından kalıcı hale getirildi. Yetkililer, pilot uygulamadan elde edilen veriler doğrultusunda başvuru kapsamını genişletmek amacıyla eski katı kuralları tamamen revize etti.

GÜNEY KORE DİJİTAL GÖÇEBE VİZESİNDEKİ GELİR ŞARTLARINI NASIL DEĞİŞTİRDİ?

Yeni düzenlemede göze çarpan en önemli değişiklik, başvuru sahiplerinden talep edilen yüksek gelir sınırının esnetilmesi oldu. Pilot program döneminde Güney Kore'deki ortalama yıllık gelirin en az iki katı kazanç istenirken, yeni sistemle birlikte yaş ve yaşanacak bölgeye göre daha düşük eşikler uygulanıyor.

Buna göre, Büyük Seul bölgesi dışında yaşamayı kabul eden 18-34 yaş arası çalışanların, ülkedeki ortalama yıllık gelire eşit bir kazanç göstermeleri yeterli kabul ediliyor. Ayrıca hükümet, bu vizeyle ülkede kalma süresini iki yıldan üç yıla çıkararak yabancı uzmanlara daha uzun vadeli bir planlama imkanı sundu.

ADALET BAKANLIĞI YENİ ENTEGRASYON MODELİYLE NEYİ HEDEFLİYOR?

Hükümet, esnetilen şartlar sayesinde ülkeye gelecek nitelikli uzmanların bir kısmının uzun vadede Güney Kore'ye tamamen yerleşmesini bekliyor. Adalet Bakanı Jeon Seong-ho, ülkenin çekiciliğini hisseden ve gönüllü olarak buraya yerleşen profesyoneller için özel bir entegrasyon modeli oluşturacaklarını açıkladı.

Yeni vize politikası, özellikle nüfusu azalan taşra bölgelerindeki ekonomik canlılığı artırmayı amaçlıyor. Nitelikli iş gücünü Seul dışındaki şehirlere yönlendiren bu strateji, ülkenin küresel uzaktan çalışma pazarındaki rekabet gücünü artırmak amacıyla devreye sokuldu.